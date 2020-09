Cette rentrée scolaire 2020-2021 est spéciale à plus d’un titre. Outre les mesures sanitaires en vigueur dans tous les établissements du pays, on peut aussi penser à tous les changements entraînés par le confinement. Parmi eux, le boom des achats et donc de l’utilisation du vélo. La rentrée se fera donc à deux roues pour de nombreuses familles, mais attention à la sécurité des plus petits. En achetant du matériel pour cyclistes en herbe, il convient de choisir le meilleur casque possible.

Test Achats a décidé de mettre toute une série de casques à l’épreuve avec un test particulier. "A vant d’être autorisés sur le marché, les casques de vélo sont actuellement testés par une simulation de chute perpendiculaire sur une surface plane. Un scénario loin de la réalité, déclare Jean-Philippe Ducart, porte-parole et Manager Public Affairs&Media Relations chez Test Achats. Lorsque nous tombons avec notre vélo, notre tête a tendance à effectuer des rotations et les chances de se retrouver sur une surface plane sont minces. C’est pourquoi nous avons voulu rendre notre test aussi réaliste que possible en prenant également en compte les forces de rotation et l’impact d’une chute latérale. "

(...)