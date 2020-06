Chacun est heureux de retrouver une liberté certaine pour fêter les papas.

Ce dimanche, on fête les papas. Un moment de fête et d’émotion qui sera peut-être moins facile à organiser chez les pères vivant en maison de repos mais qui marquera, pour une majorité de Belges, le retour à une presque normalité… Et notamment avec la présence dans les têtes de l’éternelle question : mais que lui offrir ?

Voici une sélection qui pourra vous aider.

Mon père, ce bel homme

Un short de sport sobre chez Weekday, 35 €, une chemise style hawaïen pour donner un goût de vacances à la fête (40 €) ou encore un caleçon de bain éclatant de couleurs chez Vilebrequin (220 €), on relooke son père pour les vacances. Côté beauté, on conseille un best-seller de Qiriness : le soin bonne mine (29,90 €). Et pour une année de délice sous la douche : Big Love Lemongrass Skin Wash de RainPharma, 69 €.

Techno Dad

L’instax mini LiPlay, c’est un appareil photo mais aussi une imprimante pour Smartphone. L’intérêt, c’est que son écran LCD permet de choisir quelles photos imprimer et d’y ajouter 6 filtres et 30 cadres différents. Autre nouveauté : on peut ajouter par QR code des messages audio ! Super pour la fête des Pères. À acheter en boutique, 169 €.

Tout nouveau : Gemini, marque belge de bracelets, vient de lancer un bijou "intelligent" : un bracelet avec lequel on peut payer sans contact. Grâce à une puce intégrée, le paiement se fait entièrement sans contact et jusqu’à 50 euros sans code Pin. On doit s’inscrire pour les préventes sur le site gemini.com.

Pour qu’il soit dans son monde, voici les FreeBuds de Huawei, en blanc, en noir, à 99,99 €, chez MediaMarkt, Vanden Borre, Fnac, Krefel, Cora et Exellent.

À sa gourmandise !

Aucune autre bière ne symbolise aussi bien la fête des Pères que celle brassée par une famille dont le fils aîné de chaque génération est baptisé Omer (ce n’est pas une blague) et dont la recette est transmise de père en fils depuis 5 générations. Le coffret fête des Pères, en édition limitée, est disponible dans tous les supermarchés et commerces spécialisés, au prix conseillé de 10,95 €. Plus fort, le Don Papa Rum en édition limitée Cosmic dont le design nous emmène directement sous les Tropiques, 42 €, 70 cl. Ou le premier gin non alcoolisé, le Ceder’s Crisp, 21,49 €, 50 ml.

Papa plus tard

Le festival de jazz de Gand, c’est un des événements qui va nous manquer cet été alors on mise tout sur l’année prochaine et on prend un ticket pour son père (et vous) pour passer un moment extraordinaire ensemble, à partir de 60 € l’entrée (réduction à 50 € en ce moment), avec une boisson et 7 cartes postales. Les papas plus cocoon aimeront aussi le bon cadeau pour une cure spécial fête des Pères de Thermae Boetfort et Thermae Grimbergen, une journée entière dans les infrastructures de saunas et de wellness et un soin de 50 minutes au citrus, 79 €