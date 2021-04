Près de 80 % des ménages n’ont pas enregistré de perte de revenus.

Malgré des métiers à l’arrêt, de nombreuses personnes au chômage et une crise qui s’éternise et impacte la majorité des indépendants et commerçants, le dernier rapport de la BNB semble démontrer que la pandémie de coronavirus n’a finalement pas touché financièrement la majorité des Belges.

"Même si certaines catégories de personnes, en particulier les indépendants, ont lourdement souffert de la crise, environ huit ménages sur dix n’ont pas subi de pertes de revenus ou seulement des pertes limitées à 10 %", pointe la BNB sur base d’un sondage effectué chaque mois auprès de quelque 1 850 Belges.