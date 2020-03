“Lorsque la décision de fermer les restaurants et cafés a été annoncée jeudi, je n’ai pas pensé aux conséquences que cela allait avoir sur mon établissement. Je suis tout à fait pour cette décision et je trouve même qu’elle n’est pas encore assez forte. Un de mes clients est virologue et quand j’entends son discours sur les dangers de la propagation du virus, on comprend vite la nécessité de prendre des mesures radicales. On aurait d’ailleurs dû agir plus tôt et même fermer les frontières.”

(...)