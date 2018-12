Les fêtes de fin d’année, leur lot de repas en famille et de cadeaux… Et, parfois, les cadeaux ne sont pas ceux qu’on espérait ou sont loin de coller à notre personnalité. Depuis une quizaine d’années, on assiste, sur les sites de vente en ligne et de deuxième main, à une revente de ces indésirables. Plutôt que d’encombrer le grenier, ces cadeaux pourraient peut-être faire le bonheur d’autres, moyennant une somme d’argent.

De plus en plus de Belges s’adonnent à ces reventes, avec des scrupules amoindris d’année en année.

(...)