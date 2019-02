La Belgique figure parmi la première vague de pays où Nestlé lancera prochainement de nouveaux produits Starbucks. Elle fait en effet figure de marché clé pour les deux marques, qui se sont alliées l'an dernier.

La nouvelle gamme comprendra 24 produits 'premium', dont notamment les toutes premières capsules Starbucks utilisables sur des machines Nespresso ou Nescafé Dolce Gusto. En mai dernier, le géant suisse de l'alimentation Nestlé avait annoncé la signature d'un accord pour obtenir une licence sur des produits du groupe Starbucks, pour 7,15 milliards de dollars (5,97 milliards d'euros). Celui-ci concernait entre autres les marques de café et de thé Starbucks et TeavanaTM/MC. Il excluait par contre les boissons prêtes à la consommation, déjà vendues en grande surface, et les ventes de produits à l'intérieur des cafés Starbucks.

L'expérience Starbucks à domicile

Cette alliance, qui doit permettre au groupe propriétaire des marques Nescafé et Nespresso de se renforcer en Amérique du Nord, donne ses premiers fruits aujourd'hui.

"Au total, 24 nouveaux produits seront lancés à travers le monde. Dont notamment des cafés en grains ou torréfiés et moulus, ainsi que les toutes premières capsules Starbucks compatibles avec les systèmes propriétaires à Nespresso et Nescafé Dolce Gusto."

L'activité rachetée génère des ventes annuelles de 2 milliards de dollars. "Nous avons de grandes ambitions et sommes convaincus que cela générera déjà de la croissance sur le marché du café cette année. Nous pensons en effet que ces produits sont complémentaires avec ceux qui existent déjà. Nestlé dispose désormais du meilleur portefeuille de cafés pour séduire les consommateurs du monde entier", se réjouit Patrice Bula, président de Nespresso.

Le but de la démarche est aussi d'amener l'expérience Starbucks, aujourd'hui limitée aux coffee shops de la marque, à la maison, a-t-il expliqué.

Nestlé commencera à commercialiser ces produits, dans les supermarchés ou via l'e-commerce, dans plusieurs marchés à travers l'Asie, l'Europe, l'Amérique latine, le Moyen-Orient et les États-Unis dans les prochains jours. Sont notamment concernés le Brésil, le Chili, le Mexique, les Pays-Bas, l'Espagne ou le Royaume-Uni. D'autres pays viendront ensuite s'ajouter à partir de l'été. La nouvelle gamme ne sera en revanche pas vendue dans les boutiques Nespresso.

La Belgique, un marché important

La Belgique fera également partie de la première vague de pays concernés et onze produits y seront commercialisés (ainsi qu'au Luxembourg) dès la fin mars. "Elle constitue un marché très important pour nous", justifie Patrice Bula, évoquant une décision conjointe des deux entreprises. "La marque Starbucks y est bien connue et la capacité du marché y est très forte."

Selon une étude réalisée l'an dernier et relayée par Nestlé Belgique, 85% des foyers belges boivent du café. Un chiffre stable. Et plus de la moitié d'entre eux boivent au moins deux types de café parmi les quatre segments existants (soluble, portions (capsules et pads), grains/moulu et filtre). La Belgique est l'un des pays européens avec le pourcentage de ménages ayant le plus haut taux de pénétration des machines fonctionnant avec des capsules ou des pads, toujours selon cette même étude (Health Brand Check 2018).

Ces cafés portionnables mènent d'ailleurs la croissance du marché en Belgique, qui pèse plusieurs centaines de millions d'euros, devant les cafés moulus premium et ceux en grains.

Selon Nestlé, les consommateurs belges sont désormais à la recherche de cafés de qualité supérieure et souhaitent bénéficier d'une expérience 'premium' partout, à la maison et hors foyer. Un phénomène "fortement lié à la tendance des coffee shop que l'on voit fleurir partout en Belgique", avance la filiale de la multinationale.

L'alliance entre les marques suisses et américaine "répond parfaitement" à ces demandes des consommateurs, estime encore Nestlé. "Désormais, ils pourront bénéficier d'une nouvelle gamme de cafés premium à préparer et déguster à la maison, dans l'esprit coffee shop."

Le géant de l'alimentation espère que l'alliance avec Starbucks renforcera sa position de leader sur le marché mondial du café.