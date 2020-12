Au risque de se répéter, rappelons que l’on ne pourra fêter Noël qu’en (tout) petit comité. Avec un ou deux invités autorisés, on sait déjà que les commandes chez les traiteurs et dans les grandes surfaces se feront en plus petites quantités, mais aussi en plus grand nombre. C’est le cas de l’apéro au plat, et évidemment des desserts.

Le grand classique des fêtes, c’est évidemment la bûche de Noël, et 2020 n’échappera pas à la règle.