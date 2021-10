En partageant son astuce sur TikTok, pour faciliter le transport des boissons au McDonald’s, Anthony ne se doutait pas de faire un buzz d'une telle ampleur.

Dans la vidéo, le jeune homme montre comment il est possible de faciliter le transport des boissons quand on revient d'un drive-in jusqu'à la maison.

Le gobelet des boissons de la franchise est en realité prévu pour pouvoir en stabiliser un second. En effet, leur fond s’empile parfaitement avec leur couvercle.



Il fallait y penser.



La publication a fait plus de 2.1 millions de vues sur TikTok et récolte déjà plus de 35.000 likes.