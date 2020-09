Commencée le 17 août dans les secteurs les plus hâtifs, la vendange la plus précoce de l’histoire de la Champagne se termine - et elle est splendide !

"2020 complète en effet une trilogie exceptionnelle : comme en 2018 et en 2019, les conditions météorologiques ont offert une récolte de très grande qualité, première des conditions pour élaborer un Grand Vin",indique le bureau du Champagne Benelux.

Le début de l’année a été particulièrement arrosé avec le mois de février le plus humide jamais enregistré.