1. Pensez à l’isolation

Les châssis doivent impérativement renforcer l’isolation de la maison, qu’elle soit thermique ou acoustique. Le bois est l’isolant le plus efficace par rapport à l’aluminium et le PVC. Mais le PVC reste le plus abordable et le choix de prédilection des Belges.

En complémentarité avec les matériaux, il faudra toujours bien réfléchir à son choix de vitrage. De nos jours, il est rare de construire une nouvelle maison sans opter pour du double vitrage ou du vitrage à haut rendement ! Il est même possible d’installer du triple vitrage avec trois couches successives de verre pour une isolation 100% optimale.

2. Trouvez le style de vos rêves

Les châssis se retrouvent généralement sous trois formes : en bois, en PVC ou en aluminium.

Si vous désirez un look moderne et design, l’aluminium est fait pour vous ! En effet, les châssis en aluminium sont fort prisés pour encadrer les grandes ouvertures de fenêtres propres aux maisons de ce style.

Les fenêtres en PVC ont la particularité de pouvoir s’adapter autant aux maisons classiques qu’aux maisons contemporaines.

Le bois va directement conférer un aspect plus rustique à votre maison.

3. Sécurité avant tout

Les châssis sont un rempart contre les intrus extérieurs, il est donc primordial de poser des châssis de qualité. L’aluminium et le PVC obtiennent les meilleures notes de résistance tandis que le bois se trouve légèrement derrière. Il est également possible d’ajouter des verrous sur chaque fenêtre, ce qui est une source de dissuasion pour les voleurs.

4. Facilité d’entretien

Les châssis en bois doivent généralement être enduits d’une couche de vernis tous les 8 à 10 ans afin de leur donner un coup de boost !

Les châssis en aluminium et PVC par contre ne demandent pas d’entretien particulier, si ce n’est de les nettoyer de temps à autre.

5. De petit à grand budget

Les châssis en alu restent les plus chers sur le marché actuel, mais il est possible de réduire la facture en fonction du type de matériau, de la couleur ou encore du vitrage choisi.

Les châssis en PVC sont la meilleure option rapport qualité/prix.

Pour les châssis en bois, le prix va dépendre de votre projet vu que les châssis sont réalisés sur-mesure.

Faites appel à un professionnel

Pour vous garantir de la mise en place correcte et en toute sécurité de vos châssis, il est vivement conseillé de passer par un installateur professionnel. Grâce à nos services, recevez gratuitement et sans engagement des devis ici. Nous garantissons les meilleurs prix et une remise pouvant aller jusque 40% rien qu’en comparant.

