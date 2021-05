Dans l’Horeca, tout le monde s’attelle aux derniers préparatifs. La météo devrait être de la partie ce week-end pour la réouverture des terrasses. Chez AB-Inbev, on s’active aussi pour servir l’ensemble des cafés et restaurants afin qu’ils soient parés pour le jour J. Pieter Anciaux, directeur Horeca chez AB-Inbev fait le point sur ces préparatifs quelque peu inhabituels.

Quel est le niveau de commandes actuel dans l’Horeca ? Doit-on s’attendre à une prise d’assaut des terrasses ?

"Jusqu’à lundi soir, on n’a comptabilisé que 32 % des établissements avaient placé une commande. On estime que 40 % de nos clients ouvriront donc samedi. Ils observent une certaine réserve. Cela se traduit par des commandes de fûts et de casiers relativement modestes. C’est compréhensible car la crise a fortement touché le secteur qui manque de cash-flow. Par rapport à une semaine normale, le montant des commandes atteint 50 à 60 %."