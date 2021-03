Chihuahua, le plus grand État mexicain situé dans le nord du pays à la frontière des États-Unis, évoque plutôt de vastes déserts arides et l’élaboration du Sotol. C’est sans compter sur les divers climats, terroirs et altitudes, propices au développement d’une activité viticole de haut niveau.

Comme pour tous les vignobles d’Amérique, les premières plantations de vigne découlent de la nécessité de célébrer le culte catholique. Au 17e siècle, les territoires qui forment actuellement le nord du Mexique et le sud des États-Unis ont été massivement évangélisés par les missions jésuites et franciscaines qui y ont planté de la vigne.

(...)