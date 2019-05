5 cadeaux vite et bien trouvés





Un mug réutilisable

Le mug, la tasse à café ou à thé réutilisable, c’est décidément "in" en plus d’être pratique, design et beau.

Rosendhal Grand Cru to Go, 19,95 €.

© D.R.



Une carte virtuelle

Vous avez aimé vous transformer en elfe pour les vœux de fin d’année, vous adorerez transformer votre maman en danseuse de saloon, en badass ou en maman vintage.

Jibjab.com

© D.R.



Un bijou "love"

On y met du cœur avec ce charme en forme de cœur qui ornera un bracelet ou une chaîne. Ou cet adorable petit pendentif d’un oiseau et son bébé oiseau.

Chez Pandora, 29 et 45 €

© D.R.



Un cadeau solidaire

Un ballotin de médicaments… Quoi ? Oui, celui que vous offrirez par l’intermédiaire de la vôtre à une maman ou une future maman dans le besoin grâce à l’opération Memisa, qui œuvre à aider de futures mamans en Afrique à accéder aux soins les plus nécessaires.

25 € pour des médicaments sur memisa.be

© D.R.



Un cadeau à texte

Votre mère, elle est terrible ? Dites-le lui avec ce petit t-shirt tout simple vu chez JBC, le "momster" imprimé veut tout dire ! 5 €. Ou hélez-la d’un "Hello Sunshine" et elle ne perdra plus jamais ses clés (10 € chez Rose, Bruxelles).

© D.R.



