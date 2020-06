Les météorologistes nous annoncent que la semaine caniculaire que nous venons de vivre n’est qu’un avant-goût de ce qui nous attend pour la période estivale. Pas de doute, le rosé va couler à flots. Mais n’oublions pas l’adage qui nous prévient que l’ennui naquit un jour de l’uniformité.

Nous avons prévu pour vous des alternatives. Tout naturellement, nos papilles se sont tournées vers les vins rouges de Loire, plutôt légers et rafraîchissants, qui se consomment traditionnellement refroidis. Attention, j’ai bien dit refroidis et non glacés ! Quelques glaçons dans le seau à glace ou 30 minutes au réfrigérateur devrait faire l’affaire pour atteindre 14 à 16 degré. Une température idéale pour ces vins peu tanniques et plutôt légers en alcool.