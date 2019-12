À quelques jours de la sortie du dernier film de Star Wars, Coca-Cola entend surfer sur la vague du succès de la saga.

Pour faire craquer les fans et les collectionneurs, l'entreprise américaine vient de sortir une édition spéciale de ses bouteilles de Coca. En plus d'une étiquette à l'effigie de Rey et Kylo Ren, les bouteilles intègrent un mini écran led qui permet aux sabres des deux personnages représentés de s'allumer. Une batterie assure une durée de vie de 500 allumages.

Évidemment, le tirage de ces nouveaux "gadgets" est limité. Seuls 8000 exemplaires seront disponibles sur le marché. Et pour les fans européens, la déception risque d'être grande, étant donné que les bouteilles "collectors" ne seront disponibles qu'à Singapour. Si le stock s'écoulera certainement rapidement, il est plus que probable que dans quelques temps, ces bouteilles seront disponibles à la revente sur des sites comme eBay. Mais à quel prix ?