Même si nos voisins français tentent parfois de la nationaliser, la frite est belge. Une fois pour toutes. Néanmoins, dans l’Hexagone, vous ne pouvez qu’être déçus par la manière dont notre emblème national est traité. Mais cela va bientôt changer. Du moins à Saint-Tropez.

"Do you do you Saint-Tropez ?". La ritournelle est entêtante. Au-delà de l’hymne de la série des Gendarmes, elle sent bon les vacances, le soleil, la terrasse de Sénéquier et les yachts amarrés sur le port. La crise du coronavirus n’a pas épargné la cité balnéaire du Var. Plus de boîtes de nuit, des touristes moins nombreux. Jean Roch, figure légendaire des nuits tropéziennes, a décidé de s’adapter à la vie d’après.

S’il conserve le VIP Room, il a décidé de transformer l’Hysteria en Halles Gourmandes forcément chics. On est à Saintrop’ ou pas ?

(...)