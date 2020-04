Tablette, PC ou smartphone en main: c’est parti. Une (rapide) inscription suffit sur la plupart des sites de la grande distribution pour avoir accès aux courses en ligne. À la lenteur de certains webshops, on comprend vite qu’on n’est pas les seuls à passer commande.

Puis, certaines déceptions surviennent : produit indisponible ! Un message qui traduit la pénible situation que l’on vit et la difficulté d’un retour à la normale dans la grande distribution, un mois après le début du confinement. Il faut parfois plus d’une heure pour constituer son panier. Reste à passer la commande. Là, ça coince chez tous : plus de créneau disponible, que ce soit pour la livraison chez Delhaize ou l’enlèvement chez Carrefour et Colruyt. À force de persévérance, parfois même en pleine nuit, on y parvient cependant. Pas de miracle : 7 jours de délai, c’est la moyenne.

Delhaize nous a posé le plus de problèmes : temps passé pour composer son panier, recherche de créneau de livraison. Carrefour fait un peu mieux, mais pas tant que ça, avec un site qui plante souvent et même un panier vidé plusieurs fois. De quoi s’arracher les cheveux même si le bug est vite réparé en se reconnectant : la commande a été sauvegardée, ouf.

Reste la surprise de la livraison ou de l’enlèvement. Mention spéciale à Colruyt : peu de produits sont manquants et des alternatives comparables sont proposées. Chez Carrefour, près de 20 % des produits n’étaient pas disponibles lors de notre retrait et remplacés par d’autres parfois peu avantageux (mais on peut refuser). Enfin, chez Delhaize, qui livre (c’est un plus pour les personnes ne pouvant réellement pas se déplacer), les ruptures de stock sont aussi nombreuses, mais on ne jettera la pierre à aucun distributeur en ces temps compliqués, qui les voient multiplier les efforts pour tenter de satisfaire leurs clients.