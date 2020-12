Après Noël, les grandes surfaces cassent les prix sur les produits invendus. Et Delhaize tire son épingle du jeu.

À la sortie d’un long week-end de fête, nos estomacs ont souvent besoin de repos en vue du réveillon de la Saint-Sylvestre. Et pour bien faire la fête le 31 décembre, et même avant, les grandes surfaces proposent des promotions en tous genres sur les produits de fête. Une manière d’attirer les clients, mais aussi et surtout de liquider les stocks.

Depuis ce samedi matin, Colruyt, Delhaize, Carrefour ou encore Lidl ont arrangé leurs rayons et nombreux sont les Belges qui sont partis à la chasse aux bonnes affaires.