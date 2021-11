Grâce à la carte XTra et la technologie, le client fait ses courses en self-service et self-pay.

C’est une grande première qu’inaugure ce mardi le groupe Colruyt avec l’ouverture du tout premier magasin accessible en self-service 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. C’est la ville de Gand qui aura droit à cette primeur, en accueillant ce premier OKay Direct, appelé à n’en pas douter à rapidement s’implanter ailleurs dans le pays. "Afin de continuer à servir nos clients de manière optimale, nous étudions et développons en permanence des solutions innovantes garantissant une expérience en magasin simple, rapide et efficace", indique Gert Somers, responsable chez OKay.

Dans ce magasin urbain moderne, les clients pourront faire leurs courses tous les jours de la semaine, de jour comme de nuit, grâce à la technologie développée par Smart Technics, la start-up innovante de Colruyt Group. Concrètement, le client accède au magasin en scannant le code QR de son app ou de sa carte Xtra. Ce code QR permet également d’ouvrir les portes des armoires (réfrigérantes) pour en sortir les produits. Tous les achats sont enregistrés sur la base d’un système de détection des produits en rayons. Lorsque le client referme la porte, les produits qu’il a retirés des rayons sont automatiquement ajoutés à son panier. En scannant de nouveau le code QR à la caisse, le montant final est alors calculé et le client peut payer électroniquement avant de quitter le magasin. Ce système permet au client d’effectuer ses achats de manière totalement autonome et à son propre rythme.

La surface commerciale de 150 mètres carrés offre un assortiment de 650 produits, tant de marques A que de marques propres telles que Boni et Everyday.