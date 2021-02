Manger plus sainement fait partie des préoccupations de la majorité des Belges, qui font, plus que jamais, une priorité de leur santé.

Colruyt, tout comme les autres acteurs de la grande distribution, multiplie donc les initiatives pour tenter d’apporter une alimentation plus saine sur la table des Belges. Et pour améliorer encore leur santé, Colruyt a décidé de rendre plus accessibles les produits de parapharmacie