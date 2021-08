En concertation avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaine alimentaire (Afsca), le groupe Colruyt procède au rappel auprès des consommateurs du saucisson au persil de la marque Boni Selection en raison de la teneur trop élevée en résidus d'oxyde d'éthylène. Le produit concerné porte le numéro 20234 et des dates de péremption du 23/8/2021 au 16/9/2021. Il a été vendu entre le 29/7/2021 et le 25/8/2021 inclus dans les magasins Colruyt, Okay et Okay Compact, et via Collect&Go.

Les personnes ayant acheté ce produit sont invitées à ne pas le consommer et à le ramener au point de vente où il leur sera remboursé Pour toutes informations complémentaires, les clients peuvent contacter le Service Clientèle de Colruyt Group au 0800 99 124.