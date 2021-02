Le premier confinement, au printemps dernier, a fait grimper les prix dans la grande distribution. Principalement suite à la mesure du gouvernement d’interdire les promotions afin d’éviter d’attirer les consommateurs. De nombreux relevés de prix établis notamment par Test-Achats ont montré que les prix étaient restés plus élevés malgré la levée de l’interdiction des promotions. Selon Daltix, spécialiste belge des données, les prix sont désormais revenus au niveau d’avant l’apparition du coronavirus, il y a un peu plus d’un an.

Une analyse qui démontre que la guerre des prix a bel et bien repris dans la grande distribution...