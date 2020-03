C’est une situation inédite à laquelle doit faire face le secteur de la grande distribution. Dominique Michel, administrateur délégué de Comeos, a rappelé hier encore qu’il ne servait à rien de faire des stocks monstres, comme en temps de guerre. "Les ventes ont augmenté de 25 % au cours des deux dernières semaines et hier le volume des ventes a même été dépassé de 50 % par rapport à la normale. Sur certaines catégories de produits telles que le riz, les pâtes, les confitures, le café, l’augmentation moyenne des 15 derniers jours est de 40 % et même de 100 % sur la seule journée d’hier. La vente en ligne a elle aussi été marquée par le coronavirus, avec une hausse moyenne de 70 % et même de 150 % jeudi."