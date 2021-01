Pas de surprise à mi-parcours pour les soldes d’hiver. Entamée le 4 janvier dernier, la période des soldes d’hiver n’attire pas les clients en masse, et certainement pas en semaine. “Les deux premières semaines ont suivi le même schéma, avec très peu de monde en semaine et des samedis un peu plus positifs. En général, tout se passe très doucement”, note Thierry Evens, porte-parole de l’UCM.

Pour expliquer cela, il y a évidemment les mesures sanitaires en vigueur, mais pas seulement. “Nous pointons quatre raisons à cela, indique-t-il.