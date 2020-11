Emmitouflé dans sa couette l’hiver quand on est grand, bien emmailloté dans sa turbulette lorsque l’on est bébé, couché sans plus pouvoir bouger sous des piles de couvertures et des gros draps épais chez des grands-parents ou dans de vieilles maisons de famille : c’est comme ça, l’humain adore dormir couvert, très bien couvert. Ce qui a moins à voir avec la chaleur qu’avec le côté rassurant que toute cette masse au-dessus de nous apporte ! "Quand le bébé naît, explique une pédopsychiatre, il n’est plus limité dans ses mouvements par le ventre de sa mère donc il n’arrive pas à s’endormir s’il n’est pas tenu ou enveloppé."