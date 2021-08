Quand la semaine a commencé, on ne parlait que de ça : la couleur grise du temps, les températures automnales, les averses qui empêchent de sortir. Bref la météo pourrie depuis des semaines est au cœur des discussions, suivie de… la raclette. Michel Vervaeke, le patron de La Patte Noire à Jodoigne, confirme cette tendance : "Ah ça oui, on m’en demande ! Et pas qu’un peu ! Tous les week-ends, j’en sors. J’ai toujours de la raclette suisse toute l’année pour les aficionados mais la saison commence véritablement en octobre d’habitude. Mais là en juillet et surtout août, il y a eu une nette augmentation de la demande. A la place du BBQ en fait et pour se remonter le moral… "

Le fromager et charcutier ajoute qu’il a même préparé des fondues pour quelques clients le week-end dernier…

Mais que se passe-t-il ? Pourquoi ces envies de plats chauds, gras, salés, de sucreries aussi, ce besoin de se remplir la panse non pas de tomates et de pêches mais d’aliments riches ou même ultra-transformés !

Comme on se sent "en automne", anxieux à l’idée de la rentrée, d’une possible 4e vague, en manque de luminosité après un été pourri, notre cerveau n’y trouve pas son compte. La réponse est : du stress. Le système limbique, une des plus anciennes parties du cerveau, qui joue un rôle dans la régulation des émotions veut compenser et vite ! Or, "la nourriture nous apporte un réconfort immédiat qui semble la solution à toutes nos émotions négatives", explique la nutritionniste Lucia Capone. C’est la "comfort food", réconfortante et roborative qui nous appelle le plus : du gras, du salé, du sucré, des glucides qui nous fournissent une bonne dose pour calmer notre faim émotionnelle. Comment ? "En faisant monter le taux de dopamine, l’hormone du plaisir, de la récompense", souligne la psychologue et nutrithérapeute Emanuela Garau.

Ah enfin, nous voilà mieux… Mais pas pour longtemps malheureusement. Cela devient un cercle vicieux qui oscille entre satisfaction et… culpabilité. Alors… on mange pour compenser.

En plus, sous l’action du sucre, l’hippocampe, siège de la sensation de satiété, s’enflamme et envoie alors des signaux de faim : d’un carré de chocolat, on passe… à dix.