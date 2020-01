Je me rappelle encore de sa première arrivée à Bruxelles en provenance de New York quand il survolait la forêt de Soignes. C’était un énorme avion à l’époque, il faisait beaucoup de bruit et tous les regards étaient rivés vers lui, c’était une grande première", se souvient Luc Gennart, alors âgé d’une dizaine d’années et qui connaîtra par la suite une carrière de pilote et colonel de la force aérienne.

Il y a 50 ans, ce mercredi 22 janvier 2020, le Boeing 747 allait effectuer son premier vol commercial entre New York et Londres. Le "Jumbo Jet", dont plus de 1 500 exemplaires ont été assemblés, s’apprêtait à devenir l’un des avions les plus emblématiques de l’aviation civile. "C’était un vrai événement à l’époque. Il s’agissait du premier gros-porteur avec un long rayon d’action, le premier grand avion commercial en quelque sorte. C’était très impressionnant. Et on peut le dire, il a véritablement transformé et révolutionné l’aviation, surtout concernant les vols de type long courrier", détaille l’actuel échevin en charge des Voiries et de l’Équipement public (MR) à Namur. Et très rapidement, l’avion devient un succès commercial incontestable. Toutes les compagnies aériennes d’Amérique du Nord et d’Europe occidentale s’arrachent littéralement celui que l’on appelle désormais le Jumbo Jet. "C’est un avion qui volait assez haut dans le ciel à une vitesse relativement importante. D’ailleurs, il vole toujours mais avec différents modèles", indique Luc Gennart.

