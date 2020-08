Il y avait les affiches publicitaires classiques, en papier. Il y a ensuite eu les panneaux publicitaires diffusant des vidéos en rue. Ceux-ci se muent maintenant en radars ! Un radar qui ne va pas seulement chercher à vous localiser, à compter le nombre de personnes dans une rue ou sur une place ou encore à calculer la vitesse des véhicules, mais qui va bien utiliser vos données mobiles pour adapter le contenu de ses publicités. Un procédé qui peut faire peur et qui soulève des questions, mais qui existe depuis un peu plus de quatre ans aux États-Unis.

Derrière cette technologie, la société Clear Channel, propriétaire de milliers de panneaux d’affichage à travers le monde. Le principe est similaire à celui utilisé par les réseaux sociaux pour diffuser des publicités. Vous l’aurez certainement remarqué, vos dernières recherches sur Google ou un autre moteur de recherche sont curieusement similaires aux publicités que vous voyez défiler sur Facebook ou encore Instagram.

Ce sera prochainement la même chose en rue. Grâce aux données récoltées par vos données mobiles, les panneaux publicitaires pourront analyser les habitudes de consommation des passants et ainsi adapter leur publicité en fonction du public qui passe le plus souvent devant eux.

Mais quid de l’anonymat et de la protection des données? Forts de leur expérience au pays de l’Oncle Sam, les dirigeants de Clear Channel sont assez confiants et promettent de conserver l’anonymat des personnes et que tout ce système respecte les règles européennes en la matière.

Il convient en fait de réfléchir avant d’accepter sans lire tous les cookies que nous acceptons tous les jours et qui permettent en fait à ces procédés d’être tout à fait légaux, pour autant que la vie privée des utilisateurs et maintenant simples passants soit respectée.