Les produits de 4e gamme sont de plus en plus nombreux dans les rayons. Entendez par là les légumes et fruits frais crus, lavés et épluchés, ainsi que les sauces, vinaigrettes, olives... Bref, toute une série de produits prêts à manger et qui vous facilitent la vie... mais vous coûtent également beaucoup plus cher !

Selon les derniers chiffres Nielsen, le segment qui ne cesse de croître d’année en année a encore performé en 2018, avec une augmentation (en valeur) des ventes de 3,8 %.

Ce que les consommateurs préfèrent, ce sont les pommes de terre prêtes à cuire, qui ont vu leurs ventes grimper de 9,8 %, bien plus encore que les mix de crudités (6,3 %) ou les légumes mélangés (5,4 %).

(...)