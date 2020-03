Les amateurs de café en capsule sont nombreux à ne jurer que par Nespresso. C’est clair, comme le dit George Clooney : "What else ?" Ce fut un sacré coup dur pour Nespresso quand le brevet portant sur ses premières capsules, lancées il y a trente ans, est tombé dans le domaine public. De nombreux autres acteurs n’en attendaient pas moins pour lancer leurs propres capsules, compatibles avec les machines du géant et inventeur du système.

Il fallait donc que la marque réagisse et elle l’a fait en lançant une nouvelle gamme de machines et de capsules, introduite en Belgique en fin d’année dernière. La Vertuo permet, à la différence des autres machines Nespresso, de choisir 5 tailles de tasse pour satisfaire les amateurs de cafés longs.