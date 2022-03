Faire le plein est devenu aujourd'hui particulièrement difficile pour le portefeuille de chacun d'entre nous. Face à la flambée des prix, la moindre astuce pour tenter de consommer moins n'est pas de refus. A cet égard, Kevin Booker nous livre de précieux conseils. Il ne s'agit pas de n'importe qui puisque cet Anglais de 43 ans figure dans le Guinness Book et détient trois records du monde de conduite économe en carburant. Le concept, baptisé "hypermiling", existe depuis longtemps mais prend aujourd'hui une tout autre dimension.

Avec ses techniques, Kevin confie à nos confrères du Guardian qu'il est parvenu à économiser 40 livres sterling (soit environ 47 euros) sur ses trajets aller-retour quotidien pour aller travailler, entre Swansea et Brecon, soit une distance totale de 70 miles (équivalant à un peu plus de 112 kilomètres). "J'ai découvert qu'en conduisant un peu moins vite, votre temps de trajet est à peu près le même, mais vous économisez une quantité importante de carburant", explique Kevin, qui précise: "Il s'agissait pour moi d'anticiper ce qu'il pouvait se passer sur la route, comme par exemple m'assurer de ne pas m'arrêter aux ronds-points ou encore de bien juger les feux de circulation afin de ne pas m'arrêter devant un feu rouge."

Au Guardian, Kevin Booker livre neuf conseils pour économiser du carburant, que chacun peut appliquer dans sa vie de tous les jours:

- L'entretien du véhicule: "La première chose est d'entretenir votre véhicule, de vous assurer que la pression des pneus est correcte et que les niveaux d'huile sont corrects. La pression des pneus est primordiale: il faut vraiment s'assurer qu'ils sont en bon état car c'est la clé. Les pneus bon marché peuvent être une fausse économie."

- Informez-vous bien sur la route que vous empruntez: "Conduire lorsqu'il y a beaucoup d'embouteillages est pire au niveau consommation que de conduire lorsque les routes sont dégagées".

- Evitez de vous arrêter et de démarrer: comme expliqué ci-dessus, il est important, d'après Kevin, de ralentir avant un rond-point ou un feu de circulation afin de mieux l'anticiper et ainsi éviter de s'arrêter à sa hauteur.

- Evitez les excès de poids: "Les surcharges inutiles sont à proscrire. Les voitures plus lourdes auront besoin de plus d'énergie pour fonctionner que les voitures plus légères, ce qui augmente la consommation de carburant."

- Evitez les fortes accélérations: "Les accélérations brusques ajouteront du stress au moteur et brûleront plus de carburant qu'il n'en faut pour atteindre cette vitesse. Augmentez la vitesse à un rythme graduel et passez doucement les vitesses."

- Evitez les freinages brusques: "Non seulement cela endommage vos freins, mais cela a également un impact négatif sur votre consommation de carburant. Si vous approchez d'un feu rouge, au lieu de claquer sur les freins, réduisez progressivement votre vitesse pour rouler jusqu'à celui-ci. Idéalement, essayez de calculer pour ne pas vous arrêter du tout. Cela signifie que vous n'aurez pas à réaccélérer pour repartir, ce qui réduit la consommation de carburant."

- Favorisez l'aérodynamisme de votre voiture: "Les voitures sont conçues pour être aérodynamiques, mais certains éléments peuvent augmenter la résistance au vent et provoquer ainsi une plus forte consommation de carburant. Evitez de la sorte les ajouts externes tels que les barres ou les coffres sur le toit, les drapeaux etc. A noter que conduire avec vos vitres baissées a le même effet néfaste au niveau de la consommation."

- Couper la climatisation: "Évitez d'utiliser votre climatisation lorsque cela est possible. La climatisation draine en fait le carburant, il est donc préférable de l'éteindre lorsque vous n'en avez pas besoin."

- Conduisez plus lentement: "Conduire un peu plus lentement n'aura guère d'incidence sur la durée totale du trajet, mais permettra d'économiser beaucoup de carburant."