Consommation BeCommerce délivre des conseils pour faire du shopping en ligne de manière écologique.

Si le shopping en ligne est rapide, pratique et facile, il n’est toutefois pas toujours très écologique. En effet, l’e-commerce n’a pas que des avantages, il porte également atteinte à l’environnement de deux manières : quand on navigue sur le site internet pour effectuer sa commande et quand on se fait livrer. "Un facteur de durabilité important dans le shopping en ligne est le transport, et surtout le dernier kilomètre", rapporte Sofie Geeroms, Managing Director de BeCommerce. "Les colis sont livrés à domicile, souvent à plusieurs reprises, parce qu’il n’y a personne à la maison et si nous n’en sommes pas satisfaits, nous pouvons retourner le colis gratuitement. Il est absolument nécessaire de faire du shopping en ligne de manière écologique !"