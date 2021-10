Le groupe Colruyt traverse actuellement une période difficile. Avec l’annonce d’une baisse considérable des bénéfices attendus pour l’exercice 2021-2022 et un cours de l’action en chute suite à cette déclaration de son CEO, Jef Colruyt, le distributeur fait face à la transformation du marché autant qu’à une concurrence accrue.

Le modèle Colruyt les prix bas est-il dès lors révolu ? L’analyse est bien plus complexe, comme le souligne Pierre-Alexandre Billiet, CEO de Gondola et professeur d’économie à la Solvay Business School et à la Gondola Academy.

Comment expliquer les difficultés actuelles de Colruyt ?