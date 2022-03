Pour faire face à l’incivisme de certains clients, les restaurateurs doivent donc trouver la parade, et surtout prendre des précautions. C’est le cas d’Yves Mattagne.



À La Villa lorraine, un acompte est demandé pour tous les groupes à partir de huit personnes. "C’est environ 50 % du prix total, pas toute la somme, évidemment, explique-t-il. Il y a toujours eu du no-show, et je dois dire que c’était plus marqué dans les mois qui ont suivi la réouverture. Tous les restaurants étaient complets et certaines personnes réservaient dans plusieurs endroits pour avoir une place. Ces derniers temps, cela se calme, du moins chez nous."