Avant de fonctionner avec une batterie comme la trottinette électrique d’aujourd’hui, la trottinette roulait tout simplement à l’essence… C’était en 1915 où, aux États-Unis, la poste américaine utilisait cet engin appelé Autoped (la marque du créateur américain Arthur Gibson) pour livrer les colis urgents en se déplaçant aisément entre les voitures de plus en plus nombreuses. L’engin – déjà pliable – consommait peu d’essence ce qui était intéressant dans cette période de guerre où sévissait le rationnement des carburants. En Europe, c’est l’Allemand Krupp qui produisait les trottinettes les plus réputées. Déjà S.V.P. avec un moteur électrique dès 1919 ! Ces trottinettes étaient rapides et performantes : près de 40 km/heure pour le modèle anglais Norlow fabriqué après la Première Guerre mondiale.

Mais très vite après la guerre, la trottinette à moteur tomba en désuétude et elle redevint ce qu’elle avait été tout au début du 20e siècle : un jouet pour enfant, sans moteur évidemment et avec une roue en moins. Vers 1910 les trottinettes, qui étaient souvent utilisées par les enfants des classes favorisées, possédaient en effet trois roues et étaient appelées patinettes.

À propos, pourquoi avoir appelé cet engin “trottinette” en français (scooter en anglais) ? Parce qu’au début du 20e siècle, les employées de maison, qui faisaient les courses en ville, marchaient à petits pas pressés, elles trottinaient et comme l’engin créé avançait par saccades semblables à cette marche, on le baptisa ainsi dans les pays francophones.

Dès les années 1930, la trottinette est définitivement réservée aux enfants et ce n’est que beaucoup plus tard (1996) que le Suisse Wim Ouboter crée un modèle plus solide en aluminium et pliable, cette fois destiné aux adultes. La trottinette, que nous connaissons aujourd’hui, était née… Tout de suite, c’est le succès à telle enseigne que, motivé par sa femme Janine, il fonde une société qui produit jusqu’à 80 000 trottinettes par jour…

Lentement mais sûrement la trottinette devient pour les jeunes mais aussi les moins jeunes un mode de déplacement comme les autres, principalement dans les villes

Fin des années 90, la marque américaine Razor relance la trottinette électrique qu’elle met sur le marché en 2003. Chère au début, son prix se démocratise lentement dès 2015. Entretemps, les trottinettes électriques sont arrivées dans les villes en libre-service et les sociétés de location se multiplient..

De nos jours, la trottinette fait partie du quotidien de nombreuses personnes, comme le vélo. Elle participe à la défense de l’environnement mais, revers de la médaille, elle pose de sérieux problèmes en ville (des accidents mortels avec des piétons ont déjà été constatés) à cause, le plus souvent, de la conduite inappropriée de certains conducteurs.