La durabilité n’a jamais été autant au centre des préoccupations qu’en cette période de coronavirus. Selon une étude du VLAM, près de 9 Belges sur 10 considèrent aujourd’hui que la durabilité est importante et 49 % des Belges affirment vivre eux-mêmes de manière durable, même s’il s’agit principalement de petits gestes simples comme refuser un sac en plastique ou ne pas jeter les restes dans la poubelle.

Cependant, selon Lidl, il y a encore une grande différence entre les paroles et les actes. Les analyses de marché et les recherches internes de la chaîne de supermarchés montrent que les clients sont motivés par la qualité, la fraîcheur et le prix. De plus, le consommateur fait son choix en une fraction de seconde et la durabilité est rarement le premier critère.