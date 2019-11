Dès aujourd’hui, via la plateforme Takeaway.com, la livraison des produits McDonald’s est disponible dans la ville de Gand. Dès décembre et janvier, ce service s’étendra à neuf autres restaurants basés à Bruxelles, Anvers, Louvain et Liège. La livraison se fera par e-bike. La gratuité de la livraison est une première en Belgique.

Cette collaboration a déjà cours en Allemagne, en Pologne et en Bulgarie. Avec plus de 3.000 restaurants en Belgique, Takeaway.com propose une large variété de cuisines auxquelles viennent à présent s'ajouter les plats populaires de McDonald’s.

Richard Naaijkens, Directeur des Ventes de Takeaway.com : "Nous voulons offrir à nos millions de clients belges la plus grande diversité possible en matière de repas. Cette collaboration va apporter une innovation dans cette gamme et c'est ce que nous cherchons en permanence. Vu que nous sommes le plus gros service de livraison en Belgique et en Europe Continentale, nous possédons une large expérience dans la livraison de repas par e-bike, par des coursiers salariés. Cela nous permet de garantir la rapidité et la qualité de la livraison.'