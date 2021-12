Chacun, à son échelle, peut apporter sa contribution à la préservation de l’environnement. En consommant aussi. Opter pour des produits durables et écologiques est un petit geste qui, additionné aux autres, peut produire d’importants effets. Plus d’un Belge sur quatre (28 %) a activement cessé d’acheter certains produits après avoir découvert qu’ils n’étaient pas écologiques. Cela signifie que notre pays fait légèrement mieux que les Pays-Bas, mais qu’il est à la traîne par rapport aux autres pays. Par ailleurs, seul un consommateur belge sur six (15 %) pense que ses actions individuelles ont un impact significatif sur les émissions de CO2, selon une étude réalisée par Steven Trypsteen, économiste chez ING.