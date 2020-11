Pops ! Même s’il est préférable dans la version sonore et en trois dimensions, vous aurez reconnu le bruit caractéristique lorsque vous faites sauter le bouchon d’un vin effervescent comme on dit. Si le champagne conserve de nombreux adeptes, l’entreprise luxembourgeoise (avec quelques petits actionnaires belges) Bernard-Massard tire plutôt bien son épingle du jeu. Avec ses 38 hectares de vignes disséminées sur 42 kilomètres le long de la Moselle, il produit 3 500 000 de bouteilles de vin pétillant par an. La moitié part à l’export et les clients belges en sont friands depuis des années et fidèles.