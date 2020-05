Il y a tout juste dix jours, et malgré la crise du coronavirus, c’est en grande pompe que Coolblue inaugurait un nouveau point de vente à Leide, aux Pays-Bas. Une ouverture qui en appelle d’autres, y compris en Belgique. Pure Player néerlandais à l’origine, Coolblue a décidé d’occuper désormais le terrain par ces magasins physiques également. Et le marché belge fait partie de cette stratégie, depuis plusieurs années déjà. En 2017, Coolblue avait en effet lancé la version francophone de son site d’e-commerce afin de traverser plus facilement la frontière.