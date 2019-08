S’il reste un peu moins de deux semaines de vacances aux écoliers avant de retrouver le chemin de leur classe, impossible d’ignorer que la rentrée se profile à grands pas. Dans les allées des supermarchés, les fournitures scolaires sont déjà en place. Les plus prévoyants ont pris les devants, en sacrifiant un peu de leur temps de vacances pour chasser le cahier vert, les 3 crayons HB2, le stylo (de marque demandée par l’école), et toute une série d’accessoires qui rempliront une fois de plus les cartables à ras bord.

Pour les autres, la corvée reste à accomplir. Et, à mesure que les jours filent, les rayons sont encombrés de parents qui, liste d’achats en main, se crêpent souvent le chignon avec leur marmaille qui pense d’abord au design, faisant fi de la robustesse, du côté pratique ou encore du budget.

Cora a peut-être la solution pour ceux qui attrapent des boutons rien qu’à l’idée de devoir se farcir ces commissions.

Dans les magasins d’Anderlecht et de Woluwe, les clients peuvent déposer leur liste de fournitures scolaires. Le personnel du magasin rassemble ensuite tous les produits, en tenant compte des commentaires et des préférences du client (par exemple, une marque ou un style).

Le client reçoit alors un SMS lorsque la commande est prête.

Une manière pour Cora de tenter de redresser la barre et de se donner une autre image, alors que les derniers résultats faisaient apparaître de lourdes pertes, notamment dans le chef de sa filiale Louis Delhaize.

Comme le souligne Retail Detail, "lors d’une précédente interview, le PDG Olivier Haller déclarait que la chaîne devait surprendre les consommateurs en proposant une large gamme de produits, en anticipant les événements et en créant de l’émotion. La nouvelle campagne de marketing ‘Back to school’ s’inscrit parfaitement dans cette stratégie".