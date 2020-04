La crise sanitaire et le confinement forcé des citoyens ont accéléré l’adoption du commerce en ligne un peu partout dans le monde. Le géant américain Amazon l’avait anticipé et avait annoncé à la mi-mars son intention d’embaucher temporairement 100 000 collaborateurs pour satisfaire à la demande de commandes en ligne. Le Financial Times rapporte que le groupe américain a revu ses ambitions à la hausse et veut désormais engager 75 000 personnes de plus. Le marché de l’emploi américain étant par nature plus volatil que le nôtre, des millions d’employés se sont retrouvés sans travail du jour au lendemain, dès les premières annonces relatives au confinement. Amazon, qui le sait parfaitement, leur propose de rejoindre la force de travail du groupe, quitte à récupérer leur ancien job une fois la crise passée. Sur le principe, tout le monde est gagnant : Amazon comble les vides et les travailleurs retrouvent un revenu.

