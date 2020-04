De faux produits anticoronavirus débarquent subitement sur le marché.

L’âme humaine est ainsi faite qu’elle peut générer le meilleur comme le pire. Toute crise amène son lot de bonnes âmes mais aussi de profiteurs, d’arnaqueurs et de vendeurs de vent. En ces temps confinés, ces derniers pullulent. Comme le prouvent les plus de 150 signalements répertoriés sur www.testachats.be/stopabusorona.

En tête de liste, il n’est pas étonnant de trouver des masques et/ou des gels vendus à prix d’or ainsi que des frais de livraison qui atteignent des sommes astronomiques.

Plus dangereuses, les arnaques à la santé. Des sites qui proposent des huiles ou de l’homéopathie avec l’assurance d’être protégé contre le coronavirus. Pire, Test Achats a déposé une plainte auprès de l’Agence fédérale pour les médicaments ainsi que du SPF Santé publique contre ViruProtect de la firme EG. Relooké : le site fait croire que ce spray "désactive le coronavirus à 99,9 %". Sans qu’un test ai été effectué. Pire, des experts affirment que ce produit contient une substance, la trypsine, qui permet au virus… de pénétrer plus rapidement dans l’organisme. Méfiance plus que jamais…