Les sites de vente aux enchères d'habitude dédiés aux loisirs vendent du papier toilette au plus offrant!

Cela fait désormais plusieurs semaines que les masques et gels hydroalcooliques sont en rupture de stock. L’annonce de la fermeture des magasins a aussi poussé de nombreux consommateurs à se ruer sur certains produits et, en particulier, du papier toilette. Un comportement totalement hystérique, provoquant des ruptures de stock temporaires, les grandes surfaces n’arrivant plus à suivre la demande. Pourtant, aucune pénurie n’est à l’ordre du jour. Ce qui n’empêche pas certains petits malins de profiter de la situation. Un rapide tour sur des sites tels que 2ememain.be suffit pour se rendre compte qu’un business nauséabond a fleuri très rapidement. On y retrouve en effet de nombreuses annonces de vente de gels hydroalcooliques alors… qu’on n’en trouve plus en pharmacie. Quelques annonces pour des masques sont aussi postées, mais il y a là une très forte suspicion de fausses annonces, les masques étant devenus une denrée aussi rare que l’eau en plein Sahara.

Le papier toilette, que l’on trouve encore dans les grandes surfaces malgré les importants stocks réalisés par certains consommateurs, fait lui aussi l’objet d’une surenchère via internet. Certains vendeurs la jouent sur un ton humoristique, vendant un rouleau pour 40 € et faisant un prix par quantité. D’autres profitent clairement de la situation en vendant des paquets de rouleaux bien au-dessus du prix du marché. Des sites comme Vavabid ou Vakantieveilingen, mettant traditionnellement aux enchères des entrées pour des parcs d’attractions, des nuitées d’hôtel ou encore des séjours touristiques, se sont eux aussi reconvertis en proposant… des stocks de papier toilette aux enchères. Un produit qui n’aurait eu aucune chance de s’écouler en temps normal, mais qui suscite une véritable frénésie d’achats, certains enchérisseurs n’hésitant pas à surenchérir sur eux-mêmes dans les dernières secondes de la vente pour être sûrs d’obtenir le lot.