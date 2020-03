Avec le printemps, démarre un nouveau cycle végétatif dans les vignobles. Il faut tailler, nettoyer, réparer les piquets, retendre les fils. Rien que de très normal, mais le personnel ou les saisonniers étrangers ne sont pas là pour effectuer ces tâches, soit pour maladie, soit pour cause d’interdiction de se déplacer dans et hors de Belgique. Pour en savoir plus sur l’impact de cette situation inédite, nous avons consulté des producteurs aux quatre coins du pays, tous n’ont pu être cités, mais les problèmes sont souvent similaires.

