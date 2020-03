Le panier des Belges était 20 % plus rempli qu’en temps normal lors de leurs courses entre le lundi 16 et le dimanche 22 mars, selon de récents chiffres de l’institut d’études de marché et d’audit marketing GfK.

Ce qui démontre que les consommateurs continuent à faire des stocks chez eux. La fréquence dans les magasins est, elle, revenue à la normale après un pic durant la semaine du 9 au 15 mars. L’annonce du confinement a conduit les ménages belges à encore davantage adapter leurs habitudes d’achat.