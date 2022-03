Cela fait maintenant deux ans que nos habitudes de consommation ont beaucoup changé. Une nouvelle réalité à laquelle il faut encore s’adapter, d’autant plus que les défis seront nombreux à l’avenir pour la grande distribution et autres chaînes de magasin. Avec son agence de communication, AddRetail, qui gère les campagnes communications et marketing de grandes marques comme Carrefour, DI, Renmans ou encore Vanden Borre, Myriam Blanpain nous livre son analyse du marché.