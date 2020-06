Sami Daibes, chef du Meat Bar à Bruxelles, fait souffler un vent nouveau sur nos barbecues.

Au Meat Bar, restaurant de Woluwe-Saint-Lambert, la viande, on sait ce que c’est : les pièces sont choisies avec soin et dans le respect des animaux, on y trouve aussi bien de la Simmenthal (Allemagne), que la Black Pearl (Pologne), la Blonde de Galice (Espagne), la Rouge Des Prés (France), Normande (France) ou encore des viandes maturées, riches en goût parce qu’elles ont perdu en eau. Le chef Sami Daibes les travaille sous différentes techniques dont la cuisson au feu de bois. Voici ses propositions pour un barbecue aux petits oignons.

La côte à l’os

On choisit une côte de bœuf bien grasse, bien marbrée, un peu au-dessus des gammes classiques, on la masse bien avec du sel pour avoir par après son côté caramélisé. Il ne faut pas hésiter à sortir la viande (1 kg) entre 1 et 2 h du réfrigérateur, elle cuira de façon plus égale, ce sera bien meilleur. Et surtout, ne la mettez pas quand les braises sont très chaudes : mieux vaut laisser plus longtemps de chaque côté pour que la chaleur rentre progressivement. Pour donner ce goût de fumée qui plait de plus en plus, n’hésitez pas à fermer le couvercle en fin de cuisson.

Recette terre/mer

On revisite le côté terre/mer avec une recette imparable : scampi et chorizo qu’on alterne en brochette avec des poivrons, des tomates, des oignons comme on veut ! On peut aussi réinventer l’épi de maïs en l’emballant dans du bon lard, ça va être craquant et juteux, un délice. Là aussi on peut fumer sur la fin.

Les ribs

Le petit truc pour qu’ils soient fondants : on les commence dans un four à 70 °C, on peut les y laisser 3 heures ! On les sort, on les laque au teriyaki, à la sauce barbecue et on les pose enfin sur le gril du BBQ.

Une sauce BBQ : il suffit de mélanger 6 cuillères à soupe de ketchup, 3 de moutarde, 1 de miel et 1 cuillère à café de cumin en poudre. C’est prêt !

Le poulet entier à la canette de bière

C’est la dernière recette que j’ai vue que j’ai envie d’essayer ! On assoit le poulet sur la canette, on le fait cuire une bonne heure trente, sur braise moyenne et couvercle fermé. Cela garde tout le tendre dedans et le croustillant au-dessus. C’est une recette américaine bien connue là-bas. (Chercher Beer Can Chicken pour la préparation exacte.)

Boulettes de viande hachée maison

Les enfants les adorent alors on les fait avec eux, on les colore de curry, de persil, de paprika et hop, sur brochette.