Batibouw a beau être reporté en mai, les tendances et les nouveautés ne freinent pas le rythme et notamment celles des cuisines qui représentent parfaitement bien ce que les Belges attendent de plus en plus de leur maison : du confort, de la chaleur, de l’espace pour rassembler. Et des matériaux et solutions tech innovants.

Anouschka (Anouschka Déco) est décoratrice d’intérieur, les tendances, évidemment, ça la connaît ! En visite dans le showroom d’Ixina Drogenbos (Bruxelles) elle explique que ce qui l’enthousiasme particulièrement, c’est la cuisine "velvet", au toucher doux, à l’effet mat que l’on obtient grâce à un stratifié qui en plus est traité anti-traces et anti-taches. "Dans une cuisine, c’est vraiment précieux parce qu’on est sans arrêt en train d’ouvrir et fermer les portes des placards, et c’est sans parler des mains des enfants !"

(...)