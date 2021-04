Danone revoit son étiquetage et abandonne la mention "à consommer jusqu’au".

La lutte contre le gaspillage alimentaire est aujourd’hui autant la priorité des producteurs que des consommateurs et des distributeurs. Pour Danone, qui a entamé son action "One Planet, One Health" il y a déjà 5 ans, c’est aussi une préoccupation devenue stratégique, visant à la fois à réduire l’impact environnemental et améliorer la santé des consommateurs tout en préservant la planète.